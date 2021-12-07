BAE'de çalışma saatleri değişti: 4.5 gün iş, 2.5 gün tatil

Sputnik 7 Aralık 2021 Salı 11:58 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:59

Haftasonu tatilini cuma-cumartesi olarak uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri, 2022'den itibaren haftalık çalışma ve tatil günleriyle ilgili değişikliğe gidiyor.



Sputnik'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), cuma-cumartesi olan haftasonu tatilini değiştiriyor. Gelecek yıldan itibaren 4.5 günlük çalışma haftasına geçecek BAE'de artık cumartesi ve pazar günlerinin tamamı haftasonu tatili haline gelecek.

Devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022 itibariyle federal hükümet kurumlarının cuma öğleden sonra başlayan yeni haftasonu tatili uygulamasına geçeceğini duyurdu.