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Dünya

BAE'de çalışma saatleri değişti: 4.5 gün iş, 2.5 gün tatil

Birleşik Arap Emirlikleri, haftada 4.5 çalışma günü, cuma öğleden sonradan itibaren 2.5 tatil gününe geçiyor.

Sputnik7 Aralık 2021 Salı 11:58 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:59
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Haftasonu tatilini cuma-cumartesi olarak uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri, 2022'den itibaren haftalık çalışma ve tatil günleriyle ilgili değişikliğe gidiyor.

Sputnik'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), cuma-cumartesi olan haftasonu tatilini değiştiriyor. Gelecek yıldan itibaren 4.5 günlük çalışma haftasına geçecek BAE'de artık cumartesi ve pazar günlerinin tamamı haftasonu tatili haline gelecek.

Devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022 itibariyle federal hükümet kurumlarının cuma öğleden sonra başlayan yeni haftasonu tatili uygulamasına geçeceğini duyurdu.

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