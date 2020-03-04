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Dünya

BAE'de koronavirüs sebebiyle okullar erken tatil ediliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların bahar tatiline erken başlayacağını duyurdu.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 00:09 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 00:09

BAE resmi ajansı WAM'a göre, Eğitim Bakanlığı ülkede normal şartlarda 29 Mart ile 12 Nisan arasında yapılan bahar tatilinin virüs salgını ile mücadele kapsamında 8 Mart Pazar günü başlaması yönünde karar aldı.

12 Nisan'da sona erecek tatilin son iki haftasında ise uzaktan eğitim sisteminin uygulanacağı kaydedildi.

BAE Hava Yolları Şirketi'nde koronavirüs düzenlemeleri

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Yolları Şirketi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlarına izin kullanmaları çağrısında bulundu.

BAE Hava Yolları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "çalışanlara izinlerini kullanma ya da bir aya kadar ücretsiz izin alma seçeneği sunulduğu" aktarıldı.

Şirketin İşletme Müdürü Adil er-Rıza, virüs nedeniyle yaşanan gelişmelerin ardından uçuş programında birtakım düzenlemelere gittiklerini ifade etti.

BAE Sağlık Bakanlığı ülkede tespit edilen koronavirüs vakasını 27 olarak açıklamıştı.

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