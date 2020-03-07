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Dünya

BAE'de koronavirüs vakası sayısı 45'e yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 07:34 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 07:34

BAE haber ajansının (WAM) Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Böylece Kovid-19 vakası sayısı 45'e çıktı. Öte yandan yapılan tedavi sonucu toplam 7 kişi virüsten kurtuldu.

Virüs tespit edilen söz konusu 15 kişi Tayland, Çin, Fas, Hindistan, Suudi Arabistan, İran ve BAE vatandaşları.

Eğitim Bakanlığı ülkede normal şartlarda 29 Mart ile 12 Nisan arasında yapılan bahar tatilinin virüs salgını ile mücadele kapsamında 8 Mart Pazar günü başlaması yönünde karar almıştı.

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