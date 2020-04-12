BAE'de mahsur kalan Cezayirliler tahliye ediliyor

AA 12 Nisan 2020 Pazar 12:23 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:25

Cezayir devlet televizyonunun haberinde, BAE'deki Cezayirlilerden 250'sinin başkent Cezayir'deki Huari Bumedyen Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Haberde, yapılan test sonucunda 36 Cezayirlide Kovid-19 tespit edildiği ve bu kişilerin uçağa alınmadığı ifade edildi.

Ülkesine dönen Cezayirlilerin, 14 gün süreyle karantinada kalacağı açıklanırken, BAE'deki diğer Cezayir vatandaşlarının 4 uçakla tahliye edileceği bildirildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybı 275, toplam enfekte kişi sayısı ise 1825'e yükselmişti.