BAE'de mahsur kalan Cezayirliler tahliye ediliyor

Cezayir devlet televizyonunun haberinde, BAE'deki Cezayirlilerden 250'sinin başkent Cezayir'deki Huari Bumedyen Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.
Haberde, yapılan test sonucunda 36 Cezayirlide Kovid-19 tespit edildiği ve bu kişilerin uçağa alınmadığı ifade edildi.
Ülkesine dönen Cezayirlilerin, 14 gün süreyle karantinada kalacağı açıklanırken, BAE'deki diğer Cezayir vatandaşlarının 4 uçakla tahliye edileceği bildirildi.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybı 275, toplam enfekte kişi sayısı ise 1825'e yükselmişti.