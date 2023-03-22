İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0411
  • EURO
    20,5677
  • ALTIN
    1193.32
  • BIST100
    5001.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE'de ramazan dolayısıyla 971 mahkum için daha af kararı
Dünya

BAE'de ramazan dolayısıyla 971 mahkum için daha af kararı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ramazan münasebetiyle 971 hükümlü için af kararı çıkardı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 19:28 - Güncelleme:
BAE'de ramazan dolayısıyla 971 mahkum için daha af kararı
ABONE OL

Dubai'de yayınlanan "Emaratalyoum" gazetesinin haberine göre, Dubai Başsavcısı İsam İsa el-Humeydan, Al Maktum'un "mahkumların topluma kazandırılması, hayatlarına ve ailelerine dönmeleri için ikinci bir fırsat olarak af kararı aldığını" ifade etti.

Ramazan ayının Müslümanlar için taşıdığı öneme dikkati çeken Humeydan, Al Maktum'un ramazan münasebetiyle mahkumların ailelerini sevindirmek istediğini aktardı.

Humeydan, af kapsamında aralarında yabancıların da bulunduğu çeşitli suçlardan hüküm giymiş 971 kişinin serbest bırakılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da dün ramazan dolayısıyla 1025 kişi için af kararı çıkarmıştı.

Ülkede her yıl ramazan ayı öncesi aile bağlarını güçlendirmek, mahkumlara ikinci bir fırsat vermek ve onları topluma kazandırmak için af kararı çıkartılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.