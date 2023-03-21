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Dünya

BAE'de ramazan dolayısıyla af kararı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ramazan ayı münasebetiyle 1025 mahkum hakkında af kararı verildi.

AA21 Mart 2023 Salı 09:56 - Güncelleme:
BAE'de ramazan dolayısıyla af kararı
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BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, hükümlülerin topluma kazandırılması ve ailelerinin üzerindeki yükün hafifletilmesi kapsamında bir af kararı çıkardı.

Al Nahyan'ın kararıyla ramazan ayı öncesinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş, hapishane ve ıslahevinde bulunan 1025 kişi affedildi.

BAE'de her yıl ramazan ayı öncesi aile bağlarını güçlendirmek, mahkumlara ikinci bir fırsat vermek ve onları topluma kazandırmak için Devlet Başkanı tarafından af kararı çıkartılıyor.

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