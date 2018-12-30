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'Prens Selman'ın savaşı kazanması için İngiltere'ye ihtiyacı var'

İsrail ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin gayrı resmi kanallardan yürütüldüğü iddialarının ayyuka çıktığı günlerde BAE Dışişleri Bakanı Enver Kırkaş'ın Twitter paylaşımı iki ülke arasında yaşananları özetledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Envar Kırkaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden akşam saatlerinde, "İngiltere Muhammed bin Selman'a ve Suudi Arabistan'a sırtını dönmemeli" başlıklı bir yazı paylaştı. 
 
Kırkaş'ın paylaştığı yazıda, "1960'lardan sonra Müslüman Kardeşler ve Vahhabiliğin ilk kez savunmada kaldığı ve şuan bu ikisinden daha büyük bir tehlike olarak İran'ın olduğu" ifadelerine yer verildi.
 
Aynı zamanda, "Muhammed bin Selman Yahudilerin İsrail'de toprak sahibi olmalarını destekliyor" ifadelerinin de geçtiği yazıda, "MBS'nin fikir savaşaını kazanması için Batı'ya özellikle de İngiltere'ye ihtiyacı var." ifadeleri dikkat çekti.
 
MBS ve Netanyahu aynı safta
Yazıda dikkat çeken bir diğer husus ise Enver Kırkaş'ın Netanyahu ve Muhammed bin Selman'ı aynı resim karesinde kullanmasıydı.
 
İran'a karşı Netanyahu ve İbn Selman'ın savaştığı fikri üzerinde duran ressimde, Netanyahu'nun İbn Selman'ın arkasına saklanıp "küçük gösterilmesi" ise diğer dikkat çeken bir konu oldu. 

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