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Dünya

BAE'den Gazze'ye yardım sözü: Sağlık sektörü için 10 milyar dolar sağlanacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki sağlık sektörünü yeniden toparlanabilmesi için 10 milyon dolar destek sağlama sözü verdiğini açıkladı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 05:20 - Güncelleme:
BAE'den Gazze'ye yardım sözü: Sağlık sektörü için 10 milyar dolar sağlanacak
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nin tanık olduğu zor koşullar gölgesinde, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünü desteklemek için 10 milyon dolar sağlama sözü verdi.

Konuya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un talimatı, ülkenin haber ajansı WAM'da yayınlandı.

BAE'nin Gazze'deki sağlık sektörünü desteklemek ve temel sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla yaklaşık 10 milyon dolar sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.

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