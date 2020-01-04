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Dünya

BAE'den hadsiz ''Türkiye'' açıklaması! Hazmedemiyorlar

Hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veren tezkerenin TBMM'den geçmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye karşı küstah bir uyarı geldi. BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Türkiye'nin tezkere kararına yönelik 'Tehlikeli bir rol üstleniyor' açıklamasında bulundu.

04.01.2020  10:16 - Güncelleme: 04.01.2020  10:18

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresini Meclis'te kabul etmesini skandal ifadelerle kınadı.

Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI ÖNLEM ALMA ÇAĞRISI YAPILDI

BAE Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir rol üstlendiği'ni öne sürdü. BAE ayrıca uluslararası toplumdan da sorumluluk alarak Türkiye'nin bölgedeki gerginliği arttırıcı adımları karşısında önlem almalarını istedi.

LİBYA'DE NELER OLUYOR?

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

BM tarafından daha önce sunulan barış görüşmeleri teklifini reddeden Hafter, Libya'daki çatışmanın ancak askeri yollarla çözülebileceğini savunmuştu.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'e destek veriyor.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri, BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Fayiz es-Serrac liderliğindeki UMH kontrol ediyor.

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tezkerenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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