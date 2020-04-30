BAE'den Hafter'e kirli destek! Asker toplamak için o ülkeyi ziyaret ettiler

star.com.tr 30 Nisan 2020 Perşembe 01:54 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 01:59

Birçok üst seviye BAE yetkilisi, kaçak komutan Halife Hafter için asker ve destek toplamak adına Sudan'ın başkentini ziyaret etti.

Birinin üzerinde 'Manchester City' amblemi bulunan iki uçak çarşamba günü Hartum'a iniş yaptı ve beş saat sonra tekrar Abu Dabi’ye döndü.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoun bin Zayed’in liderliğindeki yetkililer, Hafter’in Libya Ulusal Ordusu’nun, Libya’nın başkenti Trablus’u ele geçirme konusunda yaşadığı sıkıntıyı aşmanın yollarını tartıştı.

Hafter, Trablus'taki saldırısını 2019 yılının nisan ayında başlattı. 76 yıldır varlığını sürdüren güçler, BM tarafından tanınan Ulusal Anlaşma Hükümeti'ne (GNA) bağlı savaşçılar tarafından durduruldu ve bu ay bir karşı saldırının ardından Hafter'in birlikleri etraftaki birkaç batı şehrinden kovuldu.

El Cezire'nin haberine göre kaynaklar, yüksek rütbeli BAE yetkililerini taşıyan diğer uçakların Çad'a gitmeden önce, Hartum'da iki saat geçirdikten sonra, cumartesi günü geldiğini ifade etti.

Aralık ayında BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan 376 sayfalık bir raporda analistler, sayılarını 1.000 ila 3.000 arasında tahmin ettiği Sudan savaşçılarının varlığının, Libya'daki savaşın dikkate değer bir özelliği haline geldiğini ve istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirtildiler.

Bu yılın Ocak ayında Sudan hükümeti, bir BAE güvenlik firması tarafından, Libya petrol tesislerini koruma altına alan, içinde Sudanlı erkeklerin yer aldığı bir davayla ilgileneceğini açıkladı.

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