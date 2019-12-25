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Dünya

BAE'den İsrail'e Hanuka Bayramı tebriği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen İsrail'deki Yahudilerin Hanuka Bayramını kutladı.

AA25.12.2019  09:19 - Güncelleme: 25.12.2019  09:19

İsrail Dışişleri Bakanı Genel Müdürü Yuval Rotem'in konuyla ilgili açıklamaları, Bakanlığa bağlı "IsraelArabic" isimli Twitter hesabından paylaşıldı.

Rotem, "Hanuka Bayramı münasebetiyle güzel tebrikler aldık. Bu kapsamda BAE'nin diğer ülkelerdeki elçiliklerinden de tebrik almaktan mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

Rotem, bu tür "sıcak" mesajları takdir ettiklerini ve İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin 2020'de artmasını temenni ettiklerini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid 21 Aralık'ta, yazar Ed Husain'e ait, "İslam'ın reformu: Orta Doğu'da bir Arap-İsrail ittifakı şekilleniyor" başlıklı makaleyi Twitter hesabından paylaşmıştı.

Makalede "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme süreci", "İslam'da reform ve yenileşme olarak" tanıtılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da BAE Dışişleri Bakanının tweetini paylaşmış ve "İsrail ile birçok Arap ülkesi arasında gerçekleşen yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Artık barış ve normalleşme vakti gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan yakınlaşma dikkati çekiyor.

Hanuka Bayramı, İbrani takvimine göre Kislev ayının 25’inde başlıyor ve sekiz gün sürüyor.

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