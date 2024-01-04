BAE'den İsrailli bakanların ''Gazellilerin göç ettirilmesi'' açıklamalarına tepki

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin "söz konusu saldırgan açıklamaları ve uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden, gerilimi daha da artırma tehdidinde bulunan ve bölgeyi istikrarsızlığa iten tüm uygulamaları kesin bir şekilde reddettiği" belirtildi.

Açıklamada, "BAE, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlileri Gazze Şeridi dışına göç ettirme, Gazze'yi yeniden işgal etme ve orada yerleşim yerleri inşa etme yönündeki aşırılık yanlısı açıklamalarını en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

BAE'nin Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması, acil, güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz bir şekilde insani yardımların ulaştırılması için acil insani ateşkes çağrısında bulunduğu açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuya ilişkin kabul edilen kararların uygulanmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada ayrıca can kayıplarını, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun daha da kötüleşmesini, bölgenin yeni bir şiddet ve istikrarsızlığa sürüklenmesini önlemek ve kapsamlı, adil bir barışa ulaşmak adına tüm çabaları ilerletmek için BAE'nin, uluslararası topluma Gazze'de derhal ateşkes sağlanması yolunda çaba göstermesi çağrısı yaptığı ifade edildi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, söz konusu açıklamaları, "gerçekleşmeyecek bir hayal" olarak niteleyerek, uluslararası topluma müdahale çağrısı yapmıştı.