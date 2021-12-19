AA 19 Aralık 2021 Pazar 15:39 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 15:39

Gargaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BAE'nin Katar Milli Günü'nü kutlaması, anlaşmazlığın sayfasının çevrildiğini, el-Ula Anlaşması'nın sağlamlığını teyit ediyor ve Arap Körfezi ülkeleri arasındaki kardeşlik geleneklerini aşan olumlu mesajlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Gargaş, ülkesinin gelecek yıllardaki tehditlerle mücadele perspektifinin, farklılıkları azaltmak, ortak temeller üzerinde dayanışma ve iş birliğini desteklemeye dayandığını belirtti.

Burc Halife ve BAE'nin bazı sembol binalarına cuma akşamı Katar bayrağının renkleri yansıtılmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.