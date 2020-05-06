06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:41 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:41

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'da terör örgütü lideri Hafter'e destek amacıyla, İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin logosunu taşıyan uçakla gerçekleştirdiği havayolu desteğine ilişkin fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, Manchester City futbol kulübünün renklerini ve logosunu taşıyan bir yolcu uçağına Hafter'e verilecek mühimmatların yüklendiği görülüyor. Yine fotoğraflarda Sudanlı paralı milisler olduğu değerlendirilen kişilerin görüntülerine de yer verildi.

BAE Savunma bakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in kardeşi Tahnun bin Zayed'in geçen hafta Sudan'ın başkenti Hartum'a 5 saat süren ziyareti sırasında Hafter'e yeni paralı askerler göndermek amacıyla görüşmeler yaptığı belirtilmişti. Tahnun bin Zayed'in, kardeşi Mansur bin Zayed'in sahibi olduğu, Manchester City futbol kulübünün logosunu taşıyan bir uçakla Hartum'a iniş yaptığı belirtilmişti. Hafter'e ulaşması amacıyla mühimmat yüklenen uçağın Zayed ailesine ait olduğu belirtiliyor.

BAE yönetimi, Hafter'in Libya'da ağır darbe yemesi sonraında Sudan ve Çad'dan yeni paralı asker sevkiyatı için görüşmelere başladığı ve bu çerçevede Sudan'dan iki tugay milisin Hafter saflarına gönderildiği ortaya çıkmıştı. fotoğraflara ilişkin İngiliz hükümeti, İngiliz futbol federasyonu ve Manchester City kulübünden tepki gelmemesi dikkat çekti. (Yeni Şafak)