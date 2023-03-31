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Dünya

BAE'den Rusya kararı! İptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa ve ABD'nin yaptırım uyguladığı MTS Bankası'nın Abu Dabi'de lisansının iptal edileceği ve operasyonlarının durdurulacağını duyurdu.

AA31 Mart 2023 Cuma 18:27 - Güncelleme:
BAE'den Rusya kararı! İptal edildi
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BAE Merkez Bankası'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya merkezli MTS Bankası'nın Abu Dabi'deki lisansının iptal edileceği ve bankanın 6 ay içinde tasfiye edileceği belirtildi.

Sadece Abu Dabi'de bir şubesi bulunan banka hakkındaki kararın, yapılan incelemeler sonucu yaptırım riskleri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Şubenin tasfiye süresi içinde yeni hesap açması ve eski borçların ödenmesi dışında işlem yapması yasaklanacak. Bankanın, Merkez Bankası ödeme sistemlerini kullanımı bu amaçla sınırlandırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın en büyük mobil operatör şirketi MTS'nin finans teknolojisi ayağı olan MTS Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılı olan 24 Şubat 2023'te ABD ve Avrupa'nın 200 kurum ve kişiyi de kapsayacak şekilde genişlettiği yaptırım listesinde yer alıyor.

BAE, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ABD ve Avrupa'nın öncülüğündeki Batı blokunun baskısına rağmen yaptırımlara katılmamış ve Moskova ile ilişkilerini sürdürmüştü. BAE Merkez Bankası, Şubat 2023'te, ülkede faaliyet göstermek için 2022'de lisans alan MTS Bankası'nın durumunun incelendiğini duyurmuştu.

MTS Bankası, BAE ve Rusya arasındaki ticaretin desteklenmesine katkıda bulunurken, bunun yanı sıra savaş nedeniyle Rusların yoğun şekilde gittiği ülkeler arasında yer alan BAE'deki Ruslara bankacılık hizmeti sağlıyordu.

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