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BAE'den Suudi Arabistan'a sert tepki: Sisi, en az İbn Selman kadar katil biri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Foreign Policy dergisi 'Diktatörler için bahar vakti' başlıklı yazısında Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı hedef alan sert bir yazı kaleme aldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2014 yılında satın aldığı Foreign Policy dergisi "Diktatörler için bahar vakti" başlıklı bir yazı yayımlayarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Mısır'ın darbeci generali Sisi'yi hedef aldı.
 
Robert Kagan imzalı yazıda Muhammed bin Selman, Orta Doğu'nun diktatörleri arasında değerlendirilirken, ABD medyası ve Kongresinin de Kaşıkçı cinayeti konusundaki tavrına eleştiri getirildi.
 
Rober Kagan yayımladığı yazısında, "Muhammed bin Selman muhtemelen iyi olacak. Kaşıkçı cinayetini çabucak unutan ABD medyası gibi Kongre de Yemen katliamını göz ardı edecek. ABD gazeteleri ve televizyonları neredeyse Muhammed bin Selman kadar katil olan diktatör Sisi'yi kırmızı halıyla karşılıyor." ifadelerine yer verdi.
 
Eleştirel makaleler yayımdan kaldırılmıştı
 
Foreign Policy dergisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolü altına girdikten sonra internet sitesinde daha önce BAE'ye ve Suudi Arabistan'a yönelik eleştirel makaleleri yayından kaldırmıştı.
 
En etkili 100 düşünür arasında dikkat çeken isimler
 
Foreign Policy'nin yayımladığı "2019'un etkili 100 düşünür ismi" başlıklı sayıda ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cemal Kaşıkçı isimlerine yer verildi.
 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Prens İbn Selman'ın yakın adamları tarafından Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmüş ve cinayet sonrası İbn Selman'ın da cinayetin planlayıcıları arasında yer aldığı belirtilmişti.
 
Etkili 100 düşünür arasında dikkat çeken bir diğer isim ise İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani oldu. Kasım Süleymani, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla yüzlerce sivili öldürmüş ve bu nedenden dolayı "kasap" unvanını almıştı.

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