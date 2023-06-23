BAE'den, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına kınama

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinli bazı köylere düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

İsrail makamlarının "Filistin topraklarında tansiyonu düşürmeye ve şiddetin artmasına yol açacak adımlar atmamaya" çağrıldığı açıklamada, bölgede gerilime yol açanların şeffaf ve bağımsız şekilde yargılanması talebinde bulunuldu.

"Bu terör eylemlerinin tekrarlanmasının engellenmesi" çağrısının da yapıldığı açıklamada, yerleşimcilerin saldırıları kınandı.



Filistin topraklarında tansiyonun düşürülmesi ve Orta Doğu'da barış sürecini yeniden canlandıracak her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara desteğin önemine işaret edilen açıklamada ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesinin önemi vurgulandı.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, çarşamba günü Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

İSRAİL SALDIRILARI VE YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR



İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması, bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, 19 Haziran Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı.

Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından 20 Haziran'da, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175'e yükseldi.