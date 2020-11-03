AA 03 Kasım 2020 Salı 18:05 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 18:10

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sokotra adasında ofis açan GGK milisleri adaya dışarıdan gelen Yemenli işçileri "yabancı" statüsüyle kaydediyor.

GGK milislerinin açtıkları ofiste, ada dışından gelen Yemenlilerin bilgilerini kayıt altına aldıkları, adada çalışma izni verdikleri ve Yemenli olmalarına rağmen "yabancı" muamelesinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu gelişmenin "BAE'nin adayı kontrol etme hırsının bir göstergesi" olduğunu belirten kaynaklar, Sokotra adasının Hint Okyanusu ve Umman denizinin buluşma noktasındaki stratejik konumuna dikkati çekti.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.



Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında kontrol mücadelesi yaşanıyor.