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Dünya

BAE'li heyet büyükelçilik açılışı için İsrail'e geldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyet, İsrail ile ilişkileri normalleştirdikten sonra karşılıklı büyükelçilik açma hazırlıkları kapsamında Tel Aviv'e geldi.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:02
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, BAE'den bir teknik heyet, Tel Aviv'de Abu Dabi Büyükelçiliğinin açılması hazırlıklarının bir parçası olarak bugün İsrail'e geldi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend el-Uteybe dün, Muhammed Mahmud Al Haca'nın ülkesinin Tel Aviv Büyükelçisi olarak atandığını bildirmişti.

İsrail ise 24 Ocak'ta Abu Dabi'de büyükelçilik açmış ve eski Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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