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BAE'li milyarder: Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesi gerekiyor

BAE'li milyarder iş adamı Khalaf al Habtoor, Ami Magazine haber dergisine verdiği röportajda Körfez ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi gerektiğini vurgulayarak, 'BAE ve İsrail'in açık ilişkiler içerisinde olması gerekiyor.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD merkezli yayım yapan Ami Magazine haber dergisine konuşan BAE'li milyarder Khalaf al Habtoor Körfez ülkeleri ve İsrail arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
 
BAE'de gerçekleştirilen röportajda Ami Magazine muhabiri Shloime Zionce'a konuşan Khalaf al Habtoor, "Körfez ülkeleri ve İsrail'in ilişkilerinin normalleşmesi gerekiyor. Araplar ve Yahudiler amca çocuklarıdır, savaşmaları aptalca. " ifadelerine yer verdi.
 
 
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça yayım yapan Twitter hesabında da yer verilen röportajda Khalaf, "Körfez ülkeleri olarak açık bir şekilde şunu söylememiz gerekiyor, 'Biz İsrail ile ilişki kurmak istiyoruz.' Körfez ülkeleri ve İsrail siyasi ve iktisadi olarak birbirlerinden yararlabilir." dedi.
 
 

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