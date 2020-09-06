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Dünya

BAE'li şirkete ait yük gemisi Japonya kıyılarında battı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Finans Piyasası'nda listelenen Gulf Navigation Holding Group adlı şirket, gemilerinden birinin Japonya açıklarında kaza geçirerek battığını duyurdu.

AA06 Eylül 2020 Pazar 16:15 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 16:15
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Gulf Navigation Holding Group'tan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'dan Çin'e canlı hayvan taşıyan geminin Japonya kıyılarında çarşamba günü yardım sinyali gönderdiği ve Japon Sahil Güvenlik ekibinin gemideki 43 mürettebattan birini kurtardığı, geri kalan mürettebat için arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Durumu yakından takip ediyoruz ve kurtarma çalışmalarına katılan herkesle yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı da belirtilmedi.

Gulf Navigation Holding, Şubat 2007'den bu yana Dubai Finans Piyasasında listelenen tek özel deniz nakliye şirketi olarak biliniyor.

Şirket kimyasal yük tankerleri, hayvan taşıma gemileri, operasyon destek gemileri, deniz hizmetleri ve gemi onarım operasyonları gibi dalları içeren bir filoya sahip.

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