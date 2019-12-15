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BAE'li unsurlar Yemen'deki Sokotra Havalimanı'na baskın düzenledi

Yemen'in Sokotra Valisi Remzi Mahrus, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı unsurların, kentteki havalimanına baskın düzenlediğini ve bazı kişileri kaçırdığını belirtti.

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Vali Mahrus, olaya ilişkin Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Sokotra'da insani faaliyetler adı altında varlık gösteren BAE'li bazı unsurlar, kentteki Sokotra Havalimanı'na her zamanki gibi izinsiz, zorla ve hiçbir güvenlik prosedürüne uymadan giriş yaptı." ifadelerine yer verdi.

BAE'li unsurların alıkoydukları bazı kişilerin de olduğu aktarılan mesajda, grubun, kulenin izni olmadan iniş yapan BAE'ye ait bir uçağa binerek havalimanından ayrıldıkları kaydedildi.

Havalimanı güvenliğinin, Suudi Arabistan güçleriyle birlikte sağlandığına işaret eden Mahrus, söz konusu bu kışkırtıcı eylemin amacının, kenti istikrarsızlaştırıp kaosa sürüklemek olduğunu vurguladı.

BAE'li yetkililerden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Koalisyon içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE ise aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.

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