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Dünya

BAE'nin Kahramanmaraş depremleri için yardım seferberliği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 116 yardım uçağı ile 3 bin 311 ton yardım gönderildiğini açıkladı.

IHA19 Şubat 2023 Pazar 23:16 - Güncelleme:
BAE'nin Kahramanmaraş depremleri için yardım seferberliği
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için başlatılan "Cesur Şövalye 2" operasyonu devam ediyor. BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cesur Şövalye 2" operasyonu kapsamında bugüne kadar Türkiye ve Suriye'ye insani yardımların yer aldığı 116 kargo uçağı gönderildiği kaydedilerek, iki ülkeye yapılan yardımın 3 bin 311 ton olduğu bildirildi.

Deprem felaketinin meydana geldiği 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini ileten BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için "Cesur Şövalye 2" operasyonu başlatılmıştı.

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