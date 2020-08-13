AA 13 Ağustos 2020 Perşembe 00:28 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 00:28

Birlik'ten, eylem sırasında yapılan yazılı açıklamada, GGK'nın kontrolündeki Aden polis idaresinden, yıllar önce zorla kaybedilenlerin akıbetlerinin ortaya çıkartılması ve ne durumda olduklarının açıklaması istendi.

Zorla kaybedilenlerin annelerinin çocuklarıyla iletişim kurmaları ve sağlık durumlarını öğrenmelerine izin verilmesi talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üzüntülerimiz giderek artıyor. Bizim ve çocuklarımızın mutluluğuna vesile olacak birçok münasebet ve uzun yıllar geçti. 5 yıldır hala ne durumda olduklarını ve hangi sağlık koşullarında yaşadıklarını bilmediğimiz 'zorla kaybedilen' 38 kişiyi arıyoruz."

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 29 Temmuz'da çıkardığı kararnameyle, GGK Genel Sekreterliği görevini yürüten Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.