İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3324
  • EURO
    8,643
  • ALTIN
    451.609
  • BIST100
    1114.18
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE'nin kirli eli ülkeyi karıştırdı! Zorla alıkoydular
Dünya

BAE'nin kirli eli ülkeyi karıştırdı! Zorla alıkoydular

Ortadoğu'da terör trafiğini yöneten BAE, Yemen'de de kaosu besliyor. 'Kaçırılanların Anneleri Birliği', Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güdümündeki Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı unsurların zorla kaybettiği 38 kişinin akıbetlerinin ortaya çıkartılmasını talep ediyor.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 00:28 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 00:28
ABONE OL

Birlik'ten, eylem sırasında yapılan yazılı açıklamada, GGK'nın kontrolündeki Aden polis idaresinden, yıllar önce zorla kaybedilenlerin akıbetlerinin ortaya çıkartılması ve ne durumda olduklarının açıklaması istendi.

Zorla kaybedilenlerin annelerinin çocuklarıyla iletişim kurmaları ve sağlık durumlarını öğrenmelerine izin verilmesi talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üzüntülerimiz giderek artıyor. Bizim ve çocuklarımızın mutluluğuna vesile olacak birçok münasebet ve uzun yıllar geçti. 5 yıldır hala ne durumda olduklarını ve hangi sağlık koşullarında yaşadıklarını bilmediğimiz 'zorla kaybedilen' 38 kişiyi arıyoruz."

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 29 Temmuz'da çıkardığı kararnameyle, GGK Genel Sekreterliği görevini yürüten Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.