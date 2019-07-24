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BAE'nin Yemen planı ortaya çıktı

Yemen'deki askeri varlığını azaltma kararı alan BAE'den 'Yemen’den çekilmiyoruz birliklerimiz yeniden konumlanıyor.' açıklaması geldi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan çıkmadığını, birliklerini yeniden konumlandırmaya çalıştığını açıkladı. 
 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, ülkesinin farklı şekilde çalışacağını ve Yemen’deki askeri varlıklarının devam edeceğini yazdı.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içindeki varlıklarının devam edeceğini aktaran Gargaş, ülkesinin Yemen’deki yerel güçlere destek ve yardımlarını sürdüreceğini belirtti.
 
Abu Dabi yönetimi bu ay başında yaptığı açıklamada, güçlerinin yeniden konumlandırılmaları planı çerçevesinde Yemen’in bazı bölgelerinde güçlerini azaltacağını duyurmuştu.
 

KOALİSYON YEMEN'DE ÇIKMAZA GİRDİ

İran yanlısı Husi milislerin, Eylül 2014'te başkent Sana'yı kontrol altına alarak yönetimi ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, kurucusu olduğu Arap koalisyonuyla 26 Mart 2015'te Yemen'e askeri müdahale başlattı. Operasyon 4 yılı geride bırakmasına rağmen, Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri ülkenin tamamını ele geçirmekte başarısız oldu.
 
Savaşın yol açtığı yıkıma uğrayan Yemen ise savaşan taraflar arasında parçalanmış bir hal aldı.
ABD müttefiki Körfez ülkelerinin içinde yer aldığı koalisyonun en hırslı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası meşruiyete sahip Yemen hükümetinin, "Riyad'da bir otelden" faaliyet göstermesinin yol açtığı yönetim boşluğundan sonuna kadar faydalandı. BAE, Yemen'de bir insanlık dramına dönüşen savaşta zaman zaman müttefiki Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldiği tehlikeli politikalarıyla eleştirilerin odağında yer aldı.
 
BAE bu süreçte, Yemen'deki merkezi hükümetin hiyerarşisi dışında emir komuta ettiği "savaş beylerinin yönetiminde irili ufaklı milis ordularını" silahlandırırken, ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı grupları destekledi.
 

1 MİLYAR KAYNAK HARCAMA

Arap basınındaki haberlere göre Abu Dabi yönetimi, Yemen'de aylık ortalama 1 milyar 300 milyon dolar civarında kaynak harcıyor.
 
Yemen'de Husilere karşı savaşan hükümet güçleri bir yandan Husilerin elindeki bölgeleri almaya çalışırken, koalisyonun diğer bir parçası BAE'nin finanse ettiği milis güçlere karşı da ayrı bir sınav veriyor.
 
TRT Haber'in Al Jazeera'ye dayandırdığı habere göre, BAE'nin Yemen'deki askerlerini yeniden konumlandırma planıyla ilgili Arap koalisyonundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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