BAE'nin Yemen'deki gizli hapishanelerinde, insanlar işkence ve tecavüze maruz kalıyor

İngiliz Channel 4 televizyonunun haberinde, BAE'nin başta Aden kenti olmak üzere Yemen'deki gizli hapishanelerinde işkence ve tecavüzün yaygın olduğu öne sürüldü. Haberde yaşadıklarını anlatan Yemenli Adel el- Hasani, BAE'nin Aden'deki askeri karargahında maruz kaldığı işkenceleri anlattı.

Nisan ayında Yemenli bir bakanın müdahalesiyle 2 yıl sonra özgürlüğüne kavuşabildiğini belirten Hasani, can güvenliği için ailesiyle Malezya'ya kaçtığını söyledi.

- Şikayet etti, tutuklandı

Yemen'de meşru hükümet safında Husilere karşı mücadele verdiği anlatan Hasani, o sırada BAE'nin ülkede kurduğu gizli hapishanelerde yaşanan işkencelerle ilgili Suudi Arabistan yetkililerine şikayette bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine kendisinin de tutuklandığını belirten Hasani, "Beni çölde dar bir çukura götürdüler. Buna canavar çukuru diyorlardı. Ellerimi, ayaklarımı ve gözlerimi bağladılar. Bu çukurda 48 saat aç susuz kaldım. Ölümün eşiğinden döndüm." ifadelerini kullandı. Üç ayrı BAE hapishanesinde 5 kez işkenceyle sorgulandığını aktaran Hasani, bu tesislerdeki bütün yetkili ve görevlilerin BAE vatandaşı olduğunu vurguladı. Dövüldüğünü, tavana asılıp elektrik akımına maruz bırakıldığını belirten Hasani, "BAE hapishanelerinde gece oldu mu, her yerden çığlıklar duymaya başlarsınız. Askıya almadan elektrik vermeye, soymaya, dövmeye kadar pek çok teknik kullanılıyor." dedi.

- "BAE işgal gücüne dönüşüyor"

BAE'nin Suudi koalisyonun parçası olarak Yemen'e girmesinin ardından kendi milis gruplarını kurduğunu anlatan Hasani, devletin kontrolü dışındaki BAE milis gruplarının Yemen'de havalimanları ve limanlar başta olmak üzere kritik alanları ele geçirdiğini ve bir işgal gücüne dönüştüğünü de öne sürdü. Channel 4'un haberinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen raporunda da ülkedeki hapishanelerde tecavüz ve işkencenin yaygın olduğunun belirtildiği aktarılırken, BAE kontrolündeki bir hapishanede cep telefonuyla gizlice çekilmiş görüntülere de yer verildi.

Channel 4'a açıklamalarda bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi Kristine Beckerle ile BM Yemen Raporu'nun yazarlarından Charles Garraway de işkence tespitlerini doğrularken, BAE'nin bu konudaki sorulara yanıt vermediğini kaydetti.