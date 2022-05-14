BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid'i devlet başkanı olarak belirledi.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

- HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN'IN VEFATI

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

DUBAİ EMİRİ AL MAKTUM YENİ BAE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN'A BİATİNİ DUYURDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a biatini açıkladı.

Devlet Başkan Yardımcısı Al Maktum, Twitter hesabından, BAE'nin vefat eden 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için şiirli bir taziye mesajı yayımladı.

Al Maktum yayımladığı mesajı kendisiyle birlikte Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bulunduğu bir fotoğrafla paylaştı.

Sekiz mısradan oluşan şiirinin son iki mısrasında Al Maktum, Al Nahyan'a biatini açıkladı.