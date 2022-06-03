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Dünya

Baerbock: Putin kelimelerle durdurulamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin devam ettiğini belirterek, 'Putin kelimelerle durdurulamaz' dedi.

IHA3 Haziran 2022 Cuma 21:19 - Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna savaşının 100'üncü günü geride kalırken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock açıklamada bulundu. Bakan Baerbock, "100 günlük savaşta Putin stratejisini değiştirdi. Ama cehennem devam ediyor. Putin, Ukraynalıların cesaretini hafife aldı. Putin inatçılığımız ve yorgunluğumuz üzerine bahse giriyor. Bucha'nın kaderini her köy yaşamayı bekliyor. İşte bu yüzden şu anda Ukrayna'yı silahlar da dahil olmak üzere desteklemeye devam etmeliyiz. Çünkü Putin kelimelerle durdurulamaz" dedi.

"Harcadığımız her kuruş güvenlik ve özgürlüğe"

Dışişleri Bakanı Baerbock ayrıca açıklamasında, "Barış bedava gelmiyor. Ama harcadığımız her kuruş güvenlik ve özgürlüğe, Avrupa'nın özgürlüğüne bir katkı niteliğinde. Ukrayna güvenli olmazsa Avrupa da güvenli olmaz. Putin, Ukrayna'da durdurulmazsa her zaman bir saldırganlık tehdidi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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