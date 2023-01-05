Baerbock: Sözde bir ateşkes, Rus işgali altındaki insanlara ne özgürlük ne de güvenlik getirir

Alman Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı vermesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Baerbock, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Putin barış isteseydi askerlerini eve getirirdi ve savaş biterdi. Ancak görünüşe göre kısa bir aradan sonra savaşa devam etmek istiyor. Sözde bir ateşkes, Rus işgali altında her gün korku içinde yaşayan insanlara ne özgürlük ne de güvenlik getirir. İşte bu nedenle yeniden barış içinde ve kendi kaderlerini tayin ederek yaşayabilmeleri için Ukraynalıları desteklemeye devam edeceğiz."

- Rusya'dan ateşkes çağrısı

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtilmişti.

Ateşkesin, yarın saat 12.00'den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak, insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna'da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.