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Dünya

Baerbock: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret hakkında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'Türkiye'ye yapacağım ziyaret beni vazgeçilmez bir ortağa ve başka hiçbiriyle olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan bir ülkeye götürüyor.' dedi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 22:53 - Güncelleme:
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Baerbock, bugün başlayacağı ve 10 Haziran'a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklamada yaptı.

"Türkiye'ye yapacağım ziyaret beni vazgeçilmez bir ortağa ve başka hiçbiriyle olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan bir ülkeye götürüyor." diyen Baerbock, Almanya'da milyonlarca insanda "bir Alman bir de Türk kalbinin attığını", bunun bir sorun olarak görüldüğü dönemlerin geride kaldığını belirtti.

Baerbock, "Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, her yakın ilişkide olduğu gibi Türk dostlarıyla açık konuşacağını belirterek, "NATO'nun önemi ve (ittifakın) Finlandiya ve İsveç'in kabulüyle güçleneceği hakkında, Putin'in sistematik tahıl savaşından çıkış yolları ve tüm dünyadaki insanlara yeniden umut veren Türkiye'nin arabuluculuğu hakkında ve Türkiye'de elbette büyük, kısmen temel uyuşmazlıkların olduğu konulara da değineceğim." ifadesini kullandı.

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