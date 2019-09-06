BAE-Suud ayrımı Yemen’de derinleşiyor 

Ortadoğu’da İran karşıtı Amerikan stratejisinin işbirlikçileri konumundaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan arasındaki şer ittifakı Yemen’deki iç savaşı nedeniyle dağılma noktasına geldi. BAE destekli ayrılıkçı Güney Hareketi’nin geçici başkent Aden’i işgal etmesi üzerine merkezi hükümeti koruyan Suudi Arabistan üstü kapalı bir şekilde eski ortağını hedef aldı.

İRAN’A FAYDA SAĞLAR

Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’dan yayımlanan açıklamada, Yemen’in güney vilayetlerindeki gelişmelerin yakından takip edildiği duyuruldu. Açıklamada, Suudi Arabistan’ın Yemen’de güç kullanarak yapılmak istenen emrivakiyi kabul etmeyeceği belirtildi. “Suudi Arabistan’ın olayların yöneldiği gidişat ve son tırmanış ile gelişmelerin yükselişini durdurmak ve diyalog yönünde ilerlenmesi şeklindeki çağrılara icabet edilmemesine ilişkin reddini ifade etmektedir” denilen açıklamada, askeri ve sivil devletin kurumları ve merkezlerinin yanı sıra askeri kampların meşru hükümete iade edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Açıklamada, çekişen taraflar ile hükümet arasında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde derhal diyalog kurulmasının önemine işaret edilerek, İran tarafından desteklenen terörist Husi milislerden başka kimsenin yararına olmayacak yan çatışmaların oluşması ya da askeri tırmanışın kesinlikle kabul edilmeyeceğinin de altı çizildi.

MÜDAHALE EDERİZ

Yemen’de istikrarı sarsacak herhangi bir gayret gösterilmesinin Suudi Arabistan ve bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit olarak algılanacağı ve bu duruma karşı sert şekilde muamele edileceği konusunda hiç tereddüt edilmeyeceği uyarısı yapılan açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan’ın, Yemen’deki meşru hükümetin bir alternatifinin olmadığı konusundaki değişmez konumu da yeniden vurgulandı. Öte yandan, Aden’i işgal eden ayrılıkçı Güney Hareketi destekleyen BAE’ye isim vermeden yapılan uyarının, merkezi hükümeti koruyan Suudi liderliğindeki Arap koalisyonunda parçalanma iddialarını gündeme getirdi. El Arabi El Cedid gazetesi, Yemen’in güneyinde kendine kukla bir devlet kurmak isteyen BAE’nin Arap koalisyonundan kendi isteğiyle ayrılabileceğini yazdı.