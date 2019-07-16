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BAE'ye ait petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nda kayboldu

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait petrol tankerinden cumartesi gecesinden bu yana haber alınamadığı bildirildi.

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Associated Press'in (AP) haberine göre, son olarak cumartesi gecesi sinyal gönderen BAE'ye ait Riah adlı Panama bandıralı petrol tankeri yönünü İran'a çevirdikten sonra aniden kayboldu.

Tanker izleme şirketi Refinitiv'in analisti Ranjith Raja, söz konusu tankerin son üç ayda takip sistemini kapatmadığını belirterek, "Bu bir tehlike işaretidir." dedi.

Olay petrol tankerine el konulmasına İran'ın misilleme ihtimalini akıllara getirirken İran ve BAE'den henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini yürüten 5'inci Filo Komutanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

- CEBELİTARIK'IN ALIKOYDUĞU TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da geçen hafta İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüğünü bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini kaydetmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini iki kez Dışişleri Bakanlığına çağıran İran yönetimi, "Grace 1"in bir an önce bırakılmasını istiyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün yaptığı bir konuşmada, "İngiltere deniz korsanlığı yapıyor ve gemimizi çalıyor. Önce cinayet işliyorlar sonra da buna yasal kılıf uyduruyorlar. İran ve bu rejime inanan unsurlar bu şeytanlıkları cevapsız bırakmayacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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