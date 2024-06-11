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Dünya

Bağdadi'nin eşi ilk kez konuştu: TV'yi açtığımda sürprizle karşılaştım

2019'da ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ'in elebaşı Bağdadi'nin eşini ilk kez konuştu. Cezaevinde bulunan Hüdayfe, 'TV'yi açtığımda sürprizle karşılaştım. Kocam Irak'ın Musul kentindeki Elnuri Ulu Camii'nde yaptığı konuşmada kendisini halife ilan ediyordu. Yüzmeye gittiklerini sandığım oğullarımın onun yanında olduğunu görünce şok yaşadım' dedi.

11 Haziran 2024 Salı 09:18 - Güncelleme:
Bağdadi'nin eşi ilk kez konuştu: TV'yi açtığımda sürprizle karşılaştım
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Suriye'de 2019'da ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen terör örgütü DEAŞ'in elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin dul eşi Ümmü Hüdayfe, Irak'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde BBC'ye konuştu. DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ın büyük bölümünü acımasızca yönettiği 2014'te örgütün Suriye'deki kalesi olan Rakka'da yaşayan 48 yaşındaki Hüdayfe, Bağdadi'nin önceleri dindar ama açık fikirli olduğunu söyledi.

EVDE GİZLİCE TV İZLİYORDUM

"Bağdadi sık sık başka yerlerde zaman geçiriyordu ve bunlardan birinde iki küçük oğlunu almak için eve bir koruma gönderdi. Koruma, çocuklara yüzme öğretmek için bir geziye çıkacaklarını söyledi. Bağdadi, 2007'den beri TV izlemememe, cep telefonu kullanmama izin vermiyordu. Evde, o yokken izlediğim ve bozuk sandığı bir TV vardı. Çocukları aldıktan birkaç gün sonra TV'yi açtığımda sürprizle karşılaştım."

EBU GARİP'TE CİNSEL İŞKENCE

"Kocam Irak'ın Musul kentindeki Elnuri Ulu Camii'nde yaptığı konuşmada kendisini halife ilan ediyordu. Bu, savaşçıların bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden sadece birkaç hafta sonraydı. Yüzmeye gittiklerini sandığım oğullarımın onun yanında olduğunu görünce şok yaşadım." BBC röportajın sonunda; Hüdayfe, Bağdadi'nin 'Ebu Garip Cezaevi'ndeyken cinsel işkenceye maruz kaldığına' inanıyor" yorumu yaptı.

  • DEAŞ
  • Bağdadi

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