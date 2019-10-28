Bağdadi’nin öldüğü baskının ayrıntıları ortaya çıktı

New York Times’te yer alan iddialara göre operasyon şöyle gerçekleşti:

-Operasyona CH-47 Chinook tipi sekiz Amerikan helikopteri katıldı. Helikopterlerin inmesinden hemen önce hem helikopterler hem de diğer ABD savaş uçakları bölgedeki binalara ateş açtı. Delta Gücü komandoları ve eğitimli köpekleri himaye ateşi eşliğinde operasyon bölgesine indiler.

- Askerler ana kapıdan değil duvarı patlatarak binanın bulunduğu alana girdi. Amaçları olası bubi tuzaklarına yakalanmamaktı. Hızla ilerleyen tim DEAŞ’lı teröristlerle karşı karşıya geldi.

-Bu sırada keşif uçaklarından görüntü alındı.

-Delta Gücü komandoları binayı çevreleyen duvarı geçtikten sonra çatışmaya girdi ve bazı DEAŞ’lılar çatışmada ABD komandoları tarafından öldürüldü. Komandolar duvarı patlatıp içeriye girerken bir Arap tercüman, çocuklara ve savaşçı olmayan ancak o bölgede bulunan kişilere nereden nasıl kaçabileceklerini söyledi. Bu sayede bölgedeki 11 çocuk yara almadan kurtuldu.

BAĞDADİ YER ALTI TÜNELİNE KAÇTI

Bağdadi'nin yeraltı tüneline kaçmasıyla birlikte Amerikan komandoları takibe başladı. Trump Bağdadi'nin kaçarken yanına üç çocuk aldığını ifade etti. Bağdadi'nin bu çocukları 'canlı kalkan' olarak kullanmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

KÖPEĞE SALDIR EMRİ VERİLDİ

Bağdadi'nin üzerinde intihar yeleği olduğundan şüphelenen komandolar, Bağdadi'yi etkisiz hale getirebilmesi için bir köpeğe 'saldır' emri verdi.

-Washington saati ile 19.15'te (TSİ 04.15) özel harekât timinin komutanı Bağdadi'nin öldüğünü rapor etti. Çatışmalarda beş 'düşmanın' daha yerleşkede öldürüldüğü, operasyon bölgesinde de bir dizi düşmanın öldürüldüğü bildirildi.

Beyaz Saray operasyonda iki ABD askerinin hafif şekilde yaralandığını ancak göreve devam ettiklerini de aktardı. Trump operasyonda bir ABD ordu köpeğinin de yaralandığı bilgisini verdi.

YERLEŞİM TAMAMEN İMHA EDİLDİ

ABD askerlerine operasyon sonrası yerleşkenin tamamen imha edilmesi emri verildi. Bir yetkili bunun nedenin bölgenin ileride DEAŞ’lılar tarafından kutsal bir yer haline getirilmesinin önü geçmek olduğunu söyledi.

TRUP: AĞLAYARAK, ÇIĞLIK ATARAK ÖLDÜ

Trump dün yaptığı açıklamada Bağdadi’nin çıkmaz olduğunu bildiğini tünele girdiğini, ağlayarak, çığlık atarak öldüğünü söylemişti.