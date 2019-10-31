Washington Post Gazetesi, ABD operasyonuyla öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin yerinin “Sünni bir Arap” tarafından ihbar edildiğini, ihbar edenin ailesini öldürdükleri için örgütten nefret ettiğini yazdı.

Habere göre, operasyonun gerçekleştirildiği ve Bağdadi’nin yaşadığı evin inşaatında da görev yapan ihbarcı Bağdadi’nin başına daha önce konulan 25 milyon dolarlık ödülün hepsini ya da bir kısmını alabilecek.

Öte yandan Iraklı çobanların ülkenin batısındaki çöl bölgesinde DEAŞ liderleri tarafından gizlenen 25 milyon dolar değerinde gömüyü bulduğu belirtildi.