19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7115
  • 6,381
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'yi ihbar edene 25 milyon dolar ödül

ABD operasyonuyla öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin yerinin “Sünni bir Arap” tarafından ihbar edildi bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Washington Post Gazetesi, ABD operasyonuyla öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin yerinin “Sünni bir Arap” tarafından ihbar edildiğini, ihbar edenin ailesini öldürdükleri için örgütten nefret ettiğini yazdı.
 
Habere göre, operasyonun gerçekleştirildiği ve Bağdadi’nin yaşadığı evin inşaatında da görev yapan ihbarcı Bağdadi’nin başına daha önce konulan 25 milyon dolarlık ödülün hepsini ya da bir kısmını alabilecek.
 
Öte yandan Iraklı çobanların ülkenin batısındaki çöl bölgesinde DEAŞ liderleri tarafından gizlenen 25 milyon dolar değerinde gömüyü bulduğu belirtildi. 
 

Pentagon paylaştı! İşte operasyon anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Twitter'dan devrim niteliğinde karar! Artık o reklamlar olmayacak

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Cenaze yemeğinde esrarlı kek servisi

Cenaze yemeğinde esrarlı kek servisi

Raftingin adresi Munzur Çayı

Raftingin adresi Munzur Çayı

Mikro yaşamdan fotoğraflar

Mikro yaşamdan fotoğraflar
 

POPÜLER HABERLER

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

Başkan Erdoğan tek tek ilgilendi

Başkan Erdoğan tek tek ilgilendi

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA