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Dünya

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:21
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak'taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran'a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.

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