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Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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Bağdat İl Sağlık Müdürlüğünden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde yer alan Ahrar ve Sinek Köprüsü yakınındaki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 göstericinin öldüğünü, 35'inin yaralandığını söyledi.

Söz konusu 3 göstericinin, güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz bombasının doğrudan başlarına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

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