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Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.

Çevrede yapılan aramalar sonucu saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edildi.

Irak'ta geçen günlerde Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine de füzeli saldırı düzenlenmişti.

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