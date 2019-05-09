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Bağdat'ta intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uzun bir süreden sonra düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Bağdat'ın doğusundaki El-Cemile bölgesinde bulunan bir çarşıda intihar saldırısı düzenlendi.
 
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 
 
Bağdat'ta son aylarda terör ve saldırılardan uzak bir istikrar ortamı hakimdi.

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