Bağdat'ta intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta uzun bir süreden sonra düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
- AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Bağdat'ın doğusundaki El-Cemile bölgesinde bulunan bir çarşıda intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Bağdat'ta son aylarda terör ve saldırılardan uzak bir istikrar ortamı hakimdi.
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