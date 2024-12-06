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Dünya

Bağdat'ta kritik görüşme: Suriye'de yaşananlar İran'ın güvenliğini doğrudan etkiliyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

AA6 Aralık 2024 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Bağdat'ta kritik görüşme: Suriye'de yaşananlar İran'ın güvenliğini doğrudan etkiliyor
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Hüseyin, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında Erakçi ile görüştü.

Irak'ın bölgede denge ve istikrarı sağlamaya yönelik tüm girişimleri desteklediğini vurgulayan Hüseyin, ülkesinin barışın sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak için gerekli her şeyi sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İRAN'IN GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Hüseyin, Suriye'de yaşananların hem Irak'ın hem de İran'ın güvenliğini doğrudan etkilediğini, bunun da bölge halklarının güvenlik ve istikrarını sağlamak için koordinasyon gerektirdiğini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ayrıca, bölgenin güvenliğinin yalnızca askeri yöntemlerle sağlanamayacağına dikkat çekerek, krizlerin çözümünde ve bölgesel istikrarın sağlanmasında diplomasinin rol oynaması gerektiğini söyledi.

Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ ile de Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü. Irak, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının Bağdat'ta gerçekleştirdikleri üçlü toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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