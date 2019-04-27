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Bağdat’ta paralı askerleriyle sivilleri katleden Erik Prince yeniden Irak’ta

ABD’nin Irak işgali sürecinde Blackwater şirketi ile ülkeye giren ve Nisur Meydanı Katliamı’nı gerçekleştiren Erik Prince, bu kez de Çin’de kurduğu Frontier Services Group ile Irak’a gitti. Ortaya çıkan belge, Erik Prince’in Şubat 2018’de Irak Ticaret Bakanlığı ile bir kontrat imzaladığını gösterdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Blackwater şirketi çalışanı paralı askerlerin 2007 yılında Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirdiği Nisur Meydanı Katliamı’nın ardından ülkedeki operasyon lisansı iptal edilen Erik Prince’in Irak’a geri döndüğü ortaya çıktı.
 
ABD merkezli BuzzFeed News’in edindiği Şubat 2018 tarihli bir belge, Erik Prince’in 2014 yılında Çin devletinin fonlarıyla Hong Kong’da kurduğu Frontier Services Group’un Birleşik Arap Emirlikleri merkezli taşımacılık şirketi Frontier Logistics Consultancy’nin Irak Ticaret Bakanlığı ile bir kontrat imzaladığını gösterdi.
 
 
Haberde ismi yer almayan bir kaynağın aktardığına göre ise, Erik Prince’in Irak’taki ofisinin, ülkenin petrol bakımından zengin olan Basra kentinde bulunduğu bildirildi.
 
ABD Temsilciler Meclisi Üyelerinden Demokrat Jan Schakowsky, konuyla ilgili olarak BuzzFeed’e yaptığı açıklamada, “Bu durumun, ölümcül davranışlarından dolayı Blackwater’ı ülkeden kovan Irak hükûmeti için tehlike alarmlarını çalması gerekir.” diye konuştu.
 
Frontier Services Group’tan Irak’ta başlayan operasyonlarla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, şirketin yıllık raporlarında geçen sene içerisinde Orta Doğu’da bir dizi yeni ofis açıldığı, fakat bunların nerelerde bulunduğunun belirtilmediği aktarıldı.
 
NİSUR MEYDANI KATLİAMI
 
16 Eylül 2007'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine ait konvoya eşlik eden Blackwater çalışanı paralı askerler, Nisur Meydanı’ndan geçtikleri sırada Iraklı sivillerin üzerine ateş açtı. Yaşanan katliamda 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
 
2014 yılında, katliama karışan Blackwater çalışanlarından biri cinayetten, diğer üçü ise taksirle adam öldürme suçundan yargılandı.
 
Erik Prince’in kurucusu olduğu Blackwater şirketinin paralı askerleri, konvoyun pusuya düşürüldüğünü ve kendilerini korumak üzere ateş açtıklarını açıklasa da, olayı soruşturan Iraklı savcı Faris Saadi Abdul, ölümlerin nedensiz yere gerçekleştiğini söyledi.
 
Katliamdan bir gün sonra Blackwater şirketinin Irak’ta operasyon yürütme lisansı geçici olarak askıya alınırken, dönemin Irak hükümeti, yaşanan katliamın sorumlularından hesap sorulacağını açıkladı.
 
Olayla ilgili en az 5 ayrı soruşturma yürütülürken, bunların birini ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gerçekleştirdi. FBI soruşturmasından, 17 Iraklının Blackwater çalışanları tarafından öldürüldüğü ve en az 14’ünün sebepsiz yere vurulduğu sonucu çıktı.

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

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