Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

09.01.2020 00:09 - Güncelleme: 09.01.2020 00:43

Arap basınında ve Reuters'ta yer alan habere göre Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğininde içerisinde bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınlarına füze saldırısı yapıldığı iddia edildi. 3 roketin düştüğü iddia edilen bölgede patlama ve siren sesleri duyuldu.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

Irak Güvenlik Birimi acil kodu ile yaptığı açıklamada "Yeşil Bölge'ye 2 Katyuşa füzesi ile yapılan saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. ABD'nin Bağdat büyükelçiliği saldırıda hasar görmedi" dedi.

İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.