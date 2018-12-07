Bağdat'ta Sadr'a bağlı askeri yetkili öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şule bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğrayan Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı milis gücü Seraya es-Selam (Barış Tugayları) mensubu Hüseyin el-Hicami hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Sadr Hareketi yetkilisi, Hicami'nin silahlı kişilerce öldürüldüğünü ve cenazenin Bağdat'taki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığını söyledi.

Olaya ilişkin daha fazla ayrıntı vermekten kaçınan Sadr Hareketi yetkilisi, resmi makamlardan saldırıya ilişkin inceleme başlatmasını beklediklerini ifade etti.

Hicami'nin aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda memur olduğu belirtildi.