Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor.

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı.

Protestocular, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine karşı "barışçıldır, barışçıldır" ifadesiyle gösterilerinin şiddet içermediği mesajı verdi.

Irak Meclisi, bugün protestoları görüşmeyi gündemine alsa da yeterli sayıya ulaşılmadığı için toplanamadı.

Milletvekilleriyle üst düzey hükümet yetkililerinin, başkentte bulunan ve devlet erkanının ikamet ettiği Yeşil Bölge'yi terkettiği belirtildi.

Dicle Nehri'nden yüzerek Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştılar

Protestocular, parlamento ve diğer hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor ancak bu girişimler güvenlik güçlerince kurulan beton bariyerler, gaz ve ses bombalarıyla engelleniyor.

Bir grup gösterici de Dicle Nehri'nden yüzerek bölgeye ulaşmayı denedi ancak askeri birliklerin engeliyle karşılaştı.

Irak hükümetinden, Bağdat'ı sarsan ve güney kentlerde de devam eden gösterilerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Hükümetin internet ve sosyal medya mecralarına uyguladığı blokaj ise sürüyor.

Iraklılar, internet bağlantısının aşırı zayıf olmasından ve seslerinin dış dünyaya erişmemesinden yakınıyor.

Irak halkının, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlattıkları gösteriler yaklaşık bir hafta sürmüş, cuma sabaha karşı yeniden başlamıştı.