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Dünya

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındı.

IHA8 Aralık 2023 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyulurken, binadan siren sesleri yükseldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, hasara yönelik henüz bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDAN SONRA SALDIRILAR ARTTI

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılardan sonra Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere 70'ten fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.

  • ABD Büyükelçiliği
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