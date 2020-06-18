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Dünya

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Irakın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 4 katyuşa füzesi isabet etti.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 10:37 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 10:38
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Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 katyuşa füzesi isabet ettiğini, saldırının can ya da mal kaybına neden olmadığını duyurdu.

Saldırının Bağdat'ın güneyindeki Er-Reşid Askeri Üssü'ne yakın bir konumdan gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, füzelerin fırlatıldığı platform ve ateşleme bataryalarının güvenlik güçlerince ele geçirildiği kaydedildi.

ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere Irak Meclisi ve birçok diplomatik misyona ait binanın bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye zaman zaman katyuşa füzeleriyle saldırılar düzenleniyor.

Saldırıların arkasında kimlerin olduğuna yönelik Bağdat yönetimi tarafından kesin bir açıklama yapılmasa da İran'a yakın Iraklı Şii milis grupların yer aldığı iddia ediliyor.

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