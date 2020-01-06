İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9723
  • EURO
    6,6715
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye ikinci saldırı
Dünya

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye ikinci saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 füze düştü.

IHA06.01.2020  00:50 - Güncelleme: 06.01.2020  00:50

Bağdat polisi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği’nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra, hükümet konaklarının da bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 adet Katyuşa füzesi düştüğünü belirtti. Saldırıda, 3 sivilin evlerine füze düşmesi sonucu yaralandığı bildirilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının ardından ABD Büyükelçiliği’nden siren sesleri geldiği kaydedildi.

Irak’ın başkenti Bağdat Havalimanı’nda perşembe günü İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi üzerine İran, intikam yemini etmişti.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?
Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?

Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?

O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı
O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

İran ABD'ye şart koştu: Bu savaşı bitirmenin tek yolu var
İran ABD'ye şart koştu: Bu savaşı bitirmenin tek yolu var

İran ABD'ye şart koştu: Bu savaşı bitirmenin tek yolu var

Bölgeden dumanlar yükseliyor
Bölgeden dumanlar yükseliyor

Bölgeden dumanlar yükseliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.