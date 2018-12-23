Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdat'taki 'ABD işgalinden kalma beton bariyerler' kaldırılıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD işgali sırasında, güvenlik gerekçesiyle kamu binaları önüne yerleştirilen beton bariyerler kaldırılıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığı önünde bulunan beton bariyerler, Irak Başbakanlığına bağlı Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından kaldırılmaya başlandı.

Özel Operasyonlar Komutanlığında görevli General Casim es-Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat Operasyonlar Gücü Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle Bağdat ve çevre bölgelerindeki resmi devlet binaları önüne yerleştirilen beton bariyerleri kaldırıyoruz." dedi.

Sadi, diğer kamu binalarının önündeki bariyerlerin de kaldırılacağını dile getirdi.

Bağdat genelinde ABD'nin ülkeyi işgal tarihi 2003'ten sonra artan şiddet olaylarından dolayı devlet binalarının önüne çok sayıda kontrol noktası ve beton bariyer yerleştirilmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine kamu binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin de bir bölümü trafiğe açılmıştı. Araçlar, bu bölümden akşam saat 17.00 ile sabah 05.00'e kadar geçiş yapabiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA