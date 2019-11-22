16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7099
  • 6,3004
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 4 kişi öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik güçleri, Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
 
Hastane kaynakları göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de gaz bombasından etkilendiğini açıkladı.
 
Başkent Bağdat'ta dün yine aynı bölgede yaşanan müdahalede 3 gösterici hayatını kaybetmiş, 35 gösterici de yaralanmıştı.
 
Irak'taki kanlı gösteriler
 
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
 
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
 
Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Defacto

Defacto

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Ekonomide önemli adım! 'Türkiye ile yeni bir sayfa açıldı'

Ekonomide önemli adım! 'Türkiye ile yeni bir sayfa açıldı'

Evlat nöbeti 81'inci gününde: Hasta olmama rağmen yıkılmadan evladımı bekleyeceğim

Evlat nöbeti 81'inci gününde: Hasta olmama rağmen yıkılmadan evladımı bekleyeceğim

Uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'de bahar ayları artık ortadan kalkacak

Uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'de bahar ayları artık ortadan kalkacak

Türkiye için bir ilk: 1 milyar doları aştı

Türkiye için bir ilk: 1 milyar doları aştı
 

POPÜLER HABERLER

Saniyeler içinde çukur oluştu, içine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Saniyeler içinde çukur oluştu, içine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Afyon'da ortaya çıktılar! Fotoğraflara böyle yansıdı...

Afyon'da ortaya çıktılar! Fotoğraflara böyle yansıdı...

'Dahi çocuk' yeni oyuncağını tanıttı...

'Dahi çocuk' yeni oyuncağını tanıttı...

Önce gök gürültüsü duydu, sonra evi sallandı... Bulduğu şeyi yetkililerin incelemesini istiyor

Önce gök gürültüsü duydu, sonra evi sallandı... Bulduğu şeyi yetkililerin incelemesini istiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA