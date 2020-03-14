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Dünya

Bağdat'tan kalkıp Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular karantinada

Bağdat'tan İstanbul'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, yakıt ikmali için Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Tekrar kalkış yapmayan uçaktaki 57 kişi tedbir amaçlı Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülerek karantinaya alındı.

IHA14 Mart 2020 Cumartesi 08:03 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 08:03
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İlk edinilen bilgilere göre Irak’ın başkenti Bağdat’tan İstanbul’a gitmek için havalanan ve içerisinde 57 kişi olduğu öğrenilen yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na akşam saat 20.30 sıralarında iniş yaptı. Polis ekipleri, yakıt ikmali gerekçesiyle Ankara’ya iniş yapan ve Türk işçileri taşıdığı öğrenilen Fly Bagdat havayollarına ait yolcu uçağının etrafında güvenlik tedbiri aldı. Kimsenin dışarı çıkmasına müsaade edilmeyen uçaktaki yolcular, koruyucu kıyafetli sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından tek tek uçaktan çıkarılarak piste gelen ambulanslara bindirildi. Ambulanslara bindirilen yolcular ve uçağın mürettebatı, korona virüsü ihtimaline karşın tedbir amaçlı Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürülerek karantinaya alındı. Uçaktan inen yolcular ve uçak mürettebatının 14 gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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